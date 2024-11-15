Вышел финальный трейлер комедии «Уралочка»

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НМГ Кинопрокат опубликовал финальный трейлер комедии «Уралочка» от режиссера Михаила Расходникова («Дух Байкала»). По сюжету проекта ради спасения своей карьеры Лана едет на Север, где впутывается в авантюру, из которой спасти ее может только дальнобойщик Гриша. 5 декабря в российский прокат выйдет
В проекте снялись Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Александр Фролов, Нургиса Турсынбай, Еремей Айпин, Сергей Хозумов, Августа Могульчина и Алексей Олейник.
Комедия «Уралочка» выйдет в российский прокат 5 декабря.