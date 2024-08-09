Вышел трейлер научно-фантастического боевика «Уродина»

Netflix опубликовал трейлер научно-фантастического боевика «Уродина» от режиссера МакДжи («Семейный обмен»). Экранизация одноименного романа Скотта Вестерфельда рассказывает об антиутопическом мире будущего, где люди безупречны, потому что идут на пластические операции, чтобы соответствовать стандартам красоты — иначе их считают уродливыми.

По сюжету проекта накануне своего 16-летия Талли Янгблад решает противостоять ожиданиям общества, отказавшись от вмешательства в свою внешность.

В фильме снялись Джои Кинг, Лаверн Кокс, Чейз Стоукс, Джиллиан Мюррэй, Бриэнн Тджу, Кит Пауэрс, Роберт Палмер Уоткинс, Келли Гейл и Ян Луис Кастелланос.

Премьера картины «Уродина» пройдет 13 сентября.