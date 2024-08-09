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Уродина фильм 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:05

1 мин.

Вышел трейлер научно-фантастического боевика «Уродина»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Уродина»
Фото Кадр из фильма «Уродина»
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Netflix опубликовал трейлер научно-фантастического боевика «Уродина» от режиссера МакДжи («Семейный обмен»). Экранизация одноименного романа Скотта Вестерфельда рассказывает об антиутопическом мире будущего, где люди безупречны, потому что идут на пластические операции, чтобы соответствовать стандартам красоты — иначе их считают уродливыми.

По сюжету проекта накануне своего 16-летия Талли Янгблад решает противостоять ожиданиям общества, отказавшись от вмешательства в свою внешность.

В фильме снялись Джои Кинг, Лаверн Кокс, Чейз Стоукс, Джиллиан Мюррэй, Бриэнн Тджу, Кит Пауэрс, Роберт Палмер Уоткинс, Келли Гейл и Ян Луис Кастелланос.

Премьера картины «Уродина» пройдет 13 сентября.

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