Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Богатырские игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Урок сериал 2025: дата выхода серий и расписание — Юра Борисов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

Дата выхода сериал «Урок» с Юрой Борисовым: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Урок», реж. Сергей Филатов / Okko
Фото Кадр из сериала «Урок», реж. Сергей Филатов / Okko
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В апреле состоится премьера сериала «Урок» с Юрой Борисовым. Режиссером проекта выступил Сергей Филатов («Один клик»). По сюжету проекта некогда успешный музыкант Антон переживает сложный период, возвращается в родной город и становится школьным учителем.

Трейлер сериала «Урок»

Расписание выхода эпизодов сериала «Урок»

1 серия 25 апреля
2 серия 2 мая
3 серия 9 мая
4 серия 16 мая
5 серия 23 мая
6 серия 30 мая
7 серия 6 июня
8 серия 13 июня

Где смотреть сериал «Урок»

Все эпизоды сериала «Урок» с Юрой Борисовым будут выходить в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее мы рассказывали, что известно о продолжении сериала «Фишер».

Юра Борисов.Биография Юры Борисова: актер из Подмосковья покорил Голливуд и номинирован на «Оскар»

1
Сериалы
Новости холдинга
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
Рудковская вступилась за Жилину из-за скандала с тренером Розановым