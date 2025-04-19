Дата выхода сериал «Урок» с Юрой Борисовым: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 14:00
В апреле состоится премьера сериала «Урок» с Юрой Борисовым. Режиссером проекта выступил Сергей Филатов («Один клик»). По сюжету проекта некогда успешный музыкант Антон переживает сложный период, возвращается в родной город и становится школьным учителем.
|1 серия
|25 апреля
|2 серия
|2 мая
|3 серия
|9 мая
|4 серия
|16 мая
|5 серия
|23 мая
|6 серия
|30 мая
|7 серия
|6 июня
|8 серия
|13 июня
Все эпизоды сериала «Урок» с Юрой Борисовым будут выходить в онлайн-кинотеатре Okko.
Ранее мы рассказывали, что известно о продолжении сериала «Фишер».