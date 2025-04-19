Дата выхода сериал «Урок» с Юрой Борисовым: расписание релиза эпизодов

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В апреле состоится премьера сериала «Урок» с Юрой Борисовым. Режиссером проекта выступил Сергей Филатов («Один клик»). По сюжету проекта некогда успешный музыкант Антон переживает сложный период, возвращается в родной город и становится школьным учителем.

Трейлер сериала «Урок»

Расписание выхода эпизодов сериала «Урок»

1 серия 25 апреля 2 серия 2 мая 3 серия 9 мая 4 серия 16 мая 5 серия 23 мая 6 серия 30 мая 7 серия 6 июня 8 серия 13 июня

Где смотреть сериал «Урок»

Все эпизоды сериала «Урок» с Юрой Борисовым будут выходить в онлайн-кинотеатре Okko.

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