«Амедиатека» показала персональные постеры сериала «Уроки китайского»

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В ноябре стартует сериал «Уроки китайского» от режиссера Ивана Макаревича. Это первый совместный проект «Амедиатеки» и телеканала СТС.
По сюжету после смерти матери Никита Симачев (Денис Никитин) переехал к отцу — известному фармакологу, за разработкой которого ведется опасная охота. Симачев-старший (Артем Ткаченко) переживает за безопасность сына и тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин (Александра Немчинова), участницу влиятельного китайского клана. Главных героев и их друзей ждут приключения, в которых две разные культуры, а также юношеские проблемы и опасные конфликты сойдутся в одной точке.
В преддверии премьеры «Амедиатека» представила персональные постеры сериала «Уроки китайского». Их получили главные и второстепенные герои проекта:
Премьера сериала «Уроки китайского пройдет 21 ноября в онлайн-кинотеатре Amediateka. Позже все серии проекта покажут в эфире телеканала СТС.
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