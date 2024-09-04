СТС и Amediateka готовят совместный сериал «Уроки китайского»

Сегодня, 15:00
Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Amediateka работают над первым совместным сериалом «Уроки китайского». Режиссерский дебют Ивана Макаревича рассказывает о Никите, который после смерти матери переезжает к отцу — известному фармакологу.
За его разработками ведется охота, поэтому отец нанимает для сына телохранительницу из влиятельного китайского клана. Она знакомится с Никитой под видом студентки по обмену и открывает для себя новый мир.
В проекте снялись Артем Ткаченко, Анна Слю, Анна Михалкова, Илья Бледный, Михаил Горевой, Михаил Евланов, Александра Немчинова, Денис Никитин, Даня Киселев и Екатерина Чаннова.
Дата выхода совместного проекта СТС и Amediateka «Уроки китайского» пока неизвестна.