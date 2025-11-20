Видео
Утреннее шоу сериал 6 сезон: шоураннер — о будущем сериала, новые сезоны
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:05

1 мин.

Шоураннер «Утреннего шоу» рассказала, стоит ли ждать 6-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Утреннее шоу», реж. Мими Ледер, Стэйси Пассон, Такер Гейтс, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Утреннее шоу», реж. Мими Ледер, Стэйси Пассон, Такер Гейтс, Apple TV+

В интервью Deadline шоураннер сериала «Утреннее шоу» Шарлотта Стаудт рассказала, стоит ли поклонникам проекта ждать шестой сезон.

По ее словам, пока сложно утверждать что-то конкретное, ведь многое зависит от платформы и актерских графиков.

«Это зависит от Apple и актеров. Они очень заняты, у них много других дел. Я бы сказала, что в этом году мы слишком рано приступили к написанию сценария, поэтому мой ответ на этот вопрос: я не уверена», — отметила Стаудт.

Четвертый сезон сериала Apple TV+ «Утреннее шоу» завершился 19 ноября. Проект продлен на пятый сезон.

