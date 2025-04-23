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Узкая дорога на дальний север сериал 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Где смотреть сериал «Узкая дорога на дальний север» с Джейкобом Элорди

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Узкая дорога на дальний север», реж. Джастин Курзель, Amazon Prime Video
Фото Кадр из сериала «Узкая дорога на дальний север», реж. Джастин Курзель, Amazon Prime Video
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18 апреля вышли все эпизоды драматического мини-сериала «Узкая дорога на дальний север». Режиссером проекта выступил Джастин Курзель («Безмолвное братство»).

Действие сериала разворачивается во время Второй мировой войны. Сюжет драмы, основанной на одноименном романе Ричарда Флэнагана, сосредоточен на ужасах войны, хрупкости жизни и невозможности любви с точки зрения австралийского врача и военнопленного.

Кто снялся в сериале «Узкая дорога на дальний север»

В проекте снялись Джейкоб Элорди, Фабиан МакКаллум, Кейлан Маккарти, Эдуард Гейл, Рейган Мэнникс, Сэм Парсонсон, Томас Везеролл, Киран Хайндс, Хезер Митчелл и Се Касамацу.

Трейлер сериала «Узкая дорога на дальний север»

Где смотреть сериал «Узкая дорога на дальний север»

Все серии мини-сериала «Узкая дорога на дальний север» доступны к просмотру на Amazon Prime Video.

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