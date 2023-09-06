В финальном сезоне «Короны» покажут свадьбу принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз

Стриминговый сервис Netflix намекнул зрителям на главное событие заключительных серий популярного шоу. В понедельник, 4 сентября, в социальных сетях был опубликован кадр с приглашением на свадьбу принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Шестой (и последний) сезон исторической драмы «Корона» сосредоточится на отношениях нынешнего короля Великобритании, теперь известного под именем Карл III, и его второй супруги, с которой он познакомился задолго до брака с Дианой. Напомним, что в пятом сезоне в принцессу Уэльскую перевоплотилась Элизабет Дебики («Довод»).

Ожидается, что финальная часть «Короны» выйдет на экраны осенью этого года, однако точной даты премьеры пока нет. К роли Елизаветы II вернется Имельда Стонтон, знакомая зрителям по образу Долорес Амбридж в саге «Гарри Поттер». Принца Чарльза вновь сыграет Доминик Уэст («300 спартанцев»), а Камиллу — Оливия Уильямс («Анна Каренина»).

Ранее мы рассказывали, что показали в пятом сезоне сериала и как изменились его герои.