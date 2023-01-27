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Сегодня, 21:15

В HBO официально объявили о продолжении второго сезона The Last of Us

Ольга Стрельникова
Фото Кадр из сериала «Одни из нас»
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Успех первых двух эпизодов первого сезона The Last of Us — «Последние из нас», основанного на одноименной популярной видеоигре о зомбиапокалипсисе, привел HBO к решению о продолжении второго сезона. И это, несмотря на то, что Warner Bros. и HBO стали более избирательны при принятии решений о разрешении производства проектов.

«Реакция до сих пор была невероятной — обзоры, фанаты, отрывок из первого эпизода — поэтому мы просто молимся, чтобы люди продолжали смотреть, мы будем продолжать получать этот отклик, и будет больше историй, которые можно рассказать», — заявлял ранее сценарист Дракманн.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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