В HBO официально объявили о продолжении второго сезона The Last of Us

Успех первых двух эпизодов первого сезона The Last of Us — «Последние из нас», основанного на одноименной популярной видеоигре о зомбиапокалипсисе, привел HBO к решению о продолжении второго сезона. И это, несмотря на то, что Warner Bros. и HBO стали более избирательны при принятии решений о разрешении производства проектов. «Реакция до сих пор была невероятной — обзоры, фанаты, отрывок из первого эпизода — поэтому мы просто молимся, чтобы люди продолжали смотреть, мы будем продолжать получать этот отклик, и будет больше историй, которые можно рассказать», — заявлял ранее сценарист Дракманн.