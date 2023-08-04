В новом фильме о Высоцком его лицо воссоздадут с помощью нейросети

Накануне режиссер Александр Жигалкин («Папины дочки», «Воронины») рассказал о работе над проектом «Володя». Очередной байопик о Владимире Высоцком будет снят с использованием новых технологий: «Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж с 100%-ной идентичностью при помощи нейросети», — заявил Жигалкин.

В главной роли снимется актер Александр Шпагин, однако петь он будет голосом самого Высоцкого, а говорить — голосом его сына Никиты, который, по словам Жигалкина, принимал участие в разработке этой идеи. Байопик «Володя» расскажет о выходе картины «Вертикаль» и трех главных историях любви артиста.