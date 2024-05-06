В российских кинотеатрах покажут фильмы в гоблинском переводе

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13 мая в российских кинотеатрах начнутся показы фильмов в озвучке Гоблина. В расписании сети кинотеатров «Мираж» анонсирован показ пяти картин: «Пятый элемент», «Шматрица», «Братва и кольцо», «Блэйд» и «Не грози Южному Централу».

Мероприятие организовано проектом «То кино!» — компанией, занимающейся арендой залов и показами зарубежных премьер в обход официальных прокатчиков.

«Не отказывайте себе в удовольствии смотреть актуальное кино на большом экране», — говорится на сайте проекта.

Гоблин — псевдоним блогера Дмитрия Пучкова, который в 1995 году начал заниматься переводом известных фильмов, таких как «Бешеные псы», «Рок-н-рольщик», «Волк с Уолл-стрит», «Казино» и «Зеленая миля».

Но больше Дмитрий Пучков известен своими пародийными переводами трилогии «Властелин колец» и вышеупомянутых проектов.