0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:40

В сети появились первые кадры Леди Гаги в образе Харли Квинн

Ольга Стрельникова
Фото Global Look Press
1/2
Telegram Дзен

Тодд Филлипс представил общественности кадры из фильма «Джокер 2: Безумие на двоих», на которых поклонники впервые смогли увидеть Леди Гагу в образе Харли Квинн. Вместе с ней на кадре есть и Хоакин Феникс, исполняющий роль Джокера.

Леди Гага и Хоакин Феникс в роли Харли Квин и Артура Флека.

Съемки фильма сейчас в самом разгаре. Сиквел будет представлен в формате мюзикла и расскажет о том, как зарождались отношения между психиатром лечебницы Аркхем Харли Квинн и безумным злодеем Джокером. Премьера запланирвана на октябрь 2024 года.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Фильмы
1
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названа дата выхода третьего сезона «Теда Лассо»