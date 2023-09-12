В спин-оффе «Ходячих мертвецов» снялась россиянка Лукерья Ильяшенко

В минувшее воскресенье состоялась премьера сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Еще летом, когда вышел первый трейлер, стало известно, что в спин-оффе культового зомби-шоу засветилась отечественная актриса Лукерья Ильяшенко («Вампиры средней полосы», «Happy End»): она на несколько секунд появилась в проморолике, а совсем недавно поделилась своей радостью в социальных сетях.

«Если бы кто-то двенадцать лет назад, когда я взахлеб начала смотреть первый сезон «Ходячих мертвецов», сказал мне, что я снимусь в спин-оффе про своего любимого героя Дэрила Диксона, я бы заржала и покрутила пальцем у виска. А сейчас я просто смотрю этот трейлер и до сих пор не могу поверить, что это произошло», — написала Ильяшенко на своей странице.

Пока неизвестно, кого именно сыграла россиянка и в какой серии появится ее героиня. Всего в первой части проекта «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» будет шесть эпизодов, однако еще до премьеры он был продлен на второй сезон.