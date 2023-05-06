Сегодня, 14:50
Гильдия сценаристов Америки объявила первую с 2008 года забастовку. Решение о забастовке приняли после продолжительных неудачных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения.
Среди прочего сценаристы требуют:
одинаковой оплаты за работу над полнометражными картинами, которые выходят на стримингах и в кинотеатрах;
повышения минимальной ставки;
увеличить пенсионные и страховые отчисления.
На протяжении забастовки сценаристы Гильдии (15 000 человек) не могут работать над сценариями и обсуждать будущие проекты. Не-члены могут продолжить работу, но в таком случае им запретят вступить в Гильдию в будущем.
В первую очередь пострадают вечерние шоу и кабельные сериалы, которые снимают в сжатые сроки. Сценарии крупных студийных и стриминговых проектов разрабатывают заранее, но если забастовка затянется, пострадать могут и они. Ущерб от забастовки сценаристов 2007-2008 годов оценивают в $ 2,1 млрд.
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