HBO снимет сериал по «V значит Вендетта»

Издание Variety сообщило, что HBO готовит сериал по «V значит Вендетта». По информации источников, сценарий для новой адаптации напишет Пит Джексон, а исполнительными продюсерами проекта выступят возглавляющие DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран, а также Бен Стивенсон и Лиэнн Клейн.

HBO и DC Studios пока официально не подтвердили, что сериал находится в разработке.

«V значит Вендетта» — графический роман Алана Мура о загадочном революционере, пытающемся свергнуть тоталитарный режим. В 2006 году на экраны вышел одноименный фильм Джеймса Мактига, главные роли в котором сыграли Натали Портман и Хьюго Уивинг.

Когда выйдет сериал «V значит Вендетта»

Дата выхода сериала «V значит Вендетта» будет анонсирована позже.