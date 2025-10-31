Видео
Валуев рассказал о съемках в «Городке»: охрана избила съемочную группу
Фильмы и сериалы

31 октября, 12:05

1 мин.

Валуев рассказал о съемках в «Городке»: охрана избила съемочную группу

Артем Евстафьев
Автор
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Депутат Государственной думы Российской Федерации, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев вспомнил курьезный случай на съемках легендарной юмористической программы «Городок» Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. О произошедшем он рассказал «СЭ» на встрече в студии перед озвучкой фильма «Маша и Медведи».

Валуев снимался в программе в 2001 году — это стало его первой заметной работой на телевидении. «Это съемка, которой я должен быть благодарен. Меня заметили и начали рассматривать, где я еще могу сыграть», — признался спортсмен.

Сюжет с участием боксера вошел в золотую серию выпусков «Городка». Однако съемки чуть не закончились скандалом.

«Было интересно, потому что у нас съемочная группа пострадала», — вспоминает Валуев. По его словам, авторы решили снимать скрытой камерой внутри магазина, но хозяева заведения приняли их за конкурентов. Сначала охрана «дала в глаз» оператору и лишь потом стала разбираться в ситуации.

Фото Кадр из телевизионной юмористической программы «Городок», реж. Юрий Стоянов, Илья Олейников

«Стоянов с Олейниковым умоляли больше их не бить и отпустить, потому что снимают «Городок», — рассказал депутат. После инцидента одна из торговых точек вообще отказалась участвовать в съемках — не из-за нелюбви к программе, а из страха попасть в кадр.

Николай Сергеевич с теплотой отзывается о той работе: «По-моему, очень мило и смешно получилось».

Вышел новый трейлер фильма «Сентиментальная ценность»

  • petrovich56

    Николай после этого решил не рисковать и пошел работать в думу...

    31.10.2025

  • Vitaliy Kholkin

    Совершенно классный был сюжет, просто умора. Валуев там просто великолепен. Было очень похоже что не постанова. Оказывается действительно не постанова, в курсе были только руководители "пострадавших" организаций. Обязательно найдите и посмотрите.

    31.10.2025