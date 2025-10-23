Дата выхода 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»: расписание релиза эпизодов

23 октября, 15:15
1 ноября на платформе START пройдет премьера третьего и финального сезона сериала «Вампиры средней полосы». В новой главе истории семейство деда Славы объединится, чтобы противостоять агрессивному уральскому клану.
В продолжении проекта снялись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Егор Дружинин, Анастасия Стежко, Дмитрий Чеботарев и Евгения Дмитриева.
|1 серия
|1 ноября
|2 серия
|7 ноября
|3 серия
|14 ноября
|4 серия
|21 ноября
|5 серия
|28 ноября
|6 серия
|дата выхода будет анонсирована позже
|7 серия
|дата выхода будет анонсирована позже
|8 серия
|дата выхода будет анонсирована позже
|9 серия
|дата выхода будет анонсирована позже
|10 серия
|дата выхода будет анонсирована позже