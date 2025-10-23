Дата выхода 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»: расписание релиза эпизодов

1 ноября на платформе START пройдет премьера третьего и финального сезона сериала «Вампиры средней полосы». В новой главе истории семейство деда Славы объединится, чтобы противостоять агрессивному уральскому клану.

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Вампиры средней полосы»

В продолжении проекта снялись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Егор Дружинин, Анастасия Стежко, Дмитрий Чеботарев и Евгения Дмитриева.

Тизер-трейлер 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Расписание выхода эпизодов сериала «Вампиры средней полосы»