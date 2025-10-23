Видео
Вампиры средней полосы 3 сезон: дата выхода и расписание — трейлер
Фильмы и сериалы

23 октября, 15:15

1 мин.

Дата выхода 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы», реж. Алексей Акимов, START
Фото Кадр из сериала «Вампиры средней полосы», реж. Алексей Акимов, START

1 ноября на платформе START пройдет премьера третьего и финального сезона сериала «Вампиры средней полосы». В новой главе истории семейство деда Славы объединится, чтобы противостоять агрессивному уральскому клану.

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Вампиры средней полосы»

В продолжении проекта снялись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Егор Дружинин, Анастасия Стежко, Дмитрий Чеботарев и Евгения Дмитриева.

Тизер-трейлер 3-го сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Расписание выхода эпизодов сериала «Вампиры средней полосы»

1 серия 1 ноября
2 серия 7 ноября
3 серия 14 ноября
4 серия 21 ноября
5 серия 28 ноября
6 серия дата выхода будет анонсирована позже
7 серия дата выхода будет анонсирована позже
8 серия дата выхода будет анонсирована позже
9 серия дата выхода будет анонсирована позже
10 серия дата выхода будет анонсирована позже
Танго на&nbsp;осколках, сериал.Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Сериалы
