Спин-офф «Ванды/Вижна» про синтезоида Вижна выйдет в 2026 году

Издание Variety сообщает, что студия Marvel готовит второй спин-офф сериала «Ванда/Вижн», посвященный персонажу Пола Беттани. Шоураннером проекта выступит Терри Маталас, известный по работе над научно-фантастическим шоу «Звездный путь: Пикар».

После того как Вижн умер от рук Таноса в «Мстителях: Войне бесконечности», персонаж вернулся в сериале «Ванда/Вижн» в качестве иллюзии, которую создала Алая Ведьма, чтобы справиться с утратой.

В финале шоу появилась еще одна версия персонажа — белый Вижн, восстановленная на базе «М.Е.Ч.» версия синтезоида без воспоминаний. В одном из эпизодов иллюзорный Вижн и белый Вижн сражаются. Перед премьерой последней серии Пол Беттани шутил, что в финале шоу будет камео актера, с которым он мечтал поработать всю свою жизнь.

По сюжету Вижну удалось восстановить воспоминания белого Вижна, после чего персонаж улетел из Вествью (выдуманный город, в котором разворачиваются события сериала «Ванда/Вижн»). Никто не знает, куда — и это может быть зацепкой, которую используют в спин-оффе.

Первым продолжением «Ванды/Вижн» будет сериал «Агата: Дневники Даркхолда» (в другой версии «Это все Агата»), первые эпизоды которого выйдут 18 сентября.

Премьера проекта про Вижна запланирована на 2026 год. Точная дата релиза пока неизвестна.