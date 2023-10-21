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Сегодня, 15:00

Ванесса Кирби рассказывает о роли Жозефины в новом видео о создании фильма «Наполеон»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Sony Pictures Entertainment опубликовал видео, где исполнительница роли Жозефины в фильме Ридли Скотта «Наполеон» Ванесса Кирби рассказывает о своей героине, жизненный путь которой поражает воображение.

По мнению Кирби, Жозефина увидела в Наполеоне огромные и пугающие амбиции, а в их отношениях была интересная динамика власти. Актриса добавила, что для нее было честью играть настолько знаковую фигуру.

Премьера фильма «Наполеон» пройдет 22 ноября.

Ранее был представлен второй трейлер фильма.

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