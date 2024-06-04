Дата выхода сериала «Варшава'21»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 20:45
10 июня на платформе Okko состоится премьера сериала «Варшава'21». Режиссером проекта выступил Феликс Герчиков («Трейдер»).
По сюжету после циничного убийства знаменитого журналиста кризисный дипломат стремится предотвратить международный скандал, в котором замешаны контрразведка, западные спецслужбы и крупные чиновники.
В проекте снялись Дмитрий Миллер, Дмитрий Куличков, Валерия Шкирандо, Константин Крюков, Сергей Юшкевич, Андрей Ильин, Юрий Батурин, Николай Козак, Анатолий Котенев и Юрий Беляев.
|1 серия
|10 июня
|2 серия
|11 июня
|3 серия
|12 июня
|4 серия
|17 июня
|5 серия
|18 июня
|6 серия
|19 июня
|7 серия
|24 июня
|8 серия
|25 июня
|9 серия
|26 июня
|10 серия
|1 июля
|11 серия
|2 июля
|12 серия
|3 июля