Стартовал мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 14:35
На платформе Disney+ стартовал мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Анимационный проект рассказывает о первых шагах Питера Паркера в качестве супергероя.
Человека-паука в мультсериале озвучил Хадсон Темз, ранее озвучивший этого персонажа в анимационном проекте Marvel «Что, если?».
|1 серия
|29 января
|2 серия
|29 января
|3 серия
|5 февраля
|4 серия
|5 февраля
|5 серия
|5 февраля
|6 серия
|12 февраля
|7 серия
|12 февраля
|8 серия
|12 февраля
|9 серия
|19 февраля
|10 серия
|19 февраля