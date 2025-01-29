Стартовал мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»: расписание релиза эпизодов

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На платформе Disney+ стартовал мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Анимационный проект рассказывает о первых шагах Питера Паркера в качестве супергероя.

Человека-паука в мультсериале озвучил Хадсон Темз, ранее озвучивший этого персонажа в анимационном проекте Marvel «Что, если?».

Трейлер мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

Расписание выхода серий мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»