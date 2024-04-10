Роберт Дауни-младший заявил, что хочет вернуться к роли Железного человека

В интервью Esquire Роберт Дауни-младший рассказал, что был бы рад вернуться к роли Железного человека. По словам актера, она вписана в его генетический код.

«Тони Старк уже неотъемлемая часть меня. Эта роль выбрала меня. Послушайте, я всегда говорю: никогда, никогда не ставьте против Кевина Файги, потому что проиграете. Он всегда выигрывает — как казино», — считает актер.

В 2008 году успех «Железного человека» с Робертом Дауни-младшим положил начало MCU. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп стал фундаментом киновселенной и пробыл им вплоть до финальных «Мстителей» 2019 года.

Однако сейчас MCU переживает непростой период. Последние фильмы и сериалы киновселенной зрителей не впечатлили, а создание будущих проектов сильно осложнило увольнение Джонатана Мэйджерса.

По данным Variety, для выхода из кризиса руководство студии Marvel стало рассматривать вариант возвращения оригинального состава Мстителей, в частности, Железного человека и Черной вдовы.

Глава Marvel Studios Кевин Файги этого не подтверждает, но и не отрицает, что Тони Старк еще может появиться в новых фильмах.