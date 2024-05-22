Деми Мур рассказала в Каннах об идее боди-хоррора «Вещество»

Сегодня, 14:35
Во время пресс-конференции в Каннах Деми Мур рассказала, что работа над боди-хоррором «Вещество» вытолкнула ее из зоны комфорта и потребовала беспрецедентной «уязвимости и грубости» при создании своего образа.
В фильме Мур играет актрису среднего возраста, которую увольняют из проекта, потому что с точки зрения продюсера она стала слишком старой. Стремясь остаться в индустрии, главная героиня идет на процедуру, обещающую вернуть ей былую молодость.
«Вещество» представляет собой яркое высказывание против сексизма, в частности, в киноиндустрии.
«В фильме мы не выступаем против мужчин. Только против придурков», — отметила Деми Мур.
На пресс-конференции режиссер картины Корали Фаржа подчеркнула желание продемонстрировать в своей работе насилие над женскими телами, как самопричиненное, так и со стороны патриархального Голливуда.
«Я не знаю ни одной женщины, у которой бы не было расстройства пищевого поведения или чего-то другого, что наносило бы вред их телу», — отметила Фаржа.
Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо рассказал о своем видении премьеры: «Это жанровый фильм, кровавый фильм, напористый боди-хоррор. Будьте готовы, потому что в конце на экране много крови, кажется, будто она даже проходит сквозь экран!»