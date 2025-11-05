Драма «Ветер» выйдет в прокат весной 2026 года

В следующем году в российских кинотеатрах стартуют показы мистического роуд-муви «Ветер». Режиссером картины выступил Сергей Члиянц («По прямой»).

В центре сюжета проекта рыбак Иван, который отправляется в путь и сталкивается с непростым выбором.

«Когда меня спрашивают, о чем фильм, я смущаюсь: содержание рождается у зрителя. Сценарий «Ветра» — уникальный текст, написанный в манере, которой уже никто не владеет. Это огромная сага о России, о народе, о вере и поиске Бога», — рассказал Сергей Члиянц.

Кто снялся в фильме «Ветер»

В картине снялись Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Николай Чиндяйкин, Илья Исаев, Владимир Тяптушкин, Евгений Харитонов, Иван Фоминов, Александр Коротков и Сергей Качанов.

Трейлер фильма «Ветер»

Когда выйдет фильм «Ветер»

Премьера мистического роуд-муви «Ветер» запланирована на весну 2026 года. Точная дата выхода будет объявлена позже.