Ветер фильм 2026: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

5 ноября, 15:00

1 мин.

Драма «Ветер» выйдет в прокат весной 2026 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ветер», реж. Сергей Члиянц, Пигмалион Продакшн, Алюжн Медиа, Нью Синема Дистрибьюшн
Фото Кадр из фильма «Ветер», реж. Сергей Члиянц, Пигмалион Продакшн, Алюжн Медиа, Нью Синема Дистрибьюшн

В следующем году в российских кинотеатрах стартуют показы мистического роуд-муви «Ветер». Режиссером картины выступил Сергей Члиянц («По прямой»).

В центре сюжета проекта рыбак Иван, который отправляется в путь и сталкивается с непростым выбором.

«Когда меня спрашивают, о чем фильм, я смущаюсь: содержание рождается у зрителя. Сценарий «Ветра» — уникальный текст, написанный в манере, которой уже никто не владеет. Это огромная сага о России, о народе, о вере и поиске Бога», — рассказал Сергей Члиянц.

Кто снялся в фильме «Ветер»

В картине снялись Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Николай Чиндяйкин, Илья Исаев, Владимир Тяптушкин, Евгений Харитонов, Иван Фоминов, Александр Коротков и Сергей Качанов.

Трейлер фильма «Ветер»

Когда выйдет фильм «Ветер»

Премьера мистического роуд-муви «Ветер» запланирована на весну 2026 года. Точная дата выхода будет объявлена позже.

Какие российские фильмы выйдут в&nbsp;2025 году.Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года

