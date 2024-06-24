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Виды доброты: Эмма Стоун — о режиссерском подходе Йоргоса Лантимоса
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:45

1 мин.

Эмма Стоун рассказала о режиссерском подходе Йоргоса Лантимоса

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Виды доброты»
Фото Кадр из фильма «Виды доброты»
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В статье GQ, посвященной будущей премьере фильма «Виды доброты», Эмма Стоун рассказала о режиссерском подходе Йоргоса Лантимоса.

«Я думаю, ему очень интересно все, что касается человеческой природы, видов соглашений, которые мы заключаем о социализации и о том, кем должны быть. Кто здесь главный? Хотим ли мы сами отвечать за себя или хотим, чтобы это делал кто-то другой? Что значит быть любимым?», — объяснила актриса.

«Виды доброты» — абсурдистский киноальманах в жанре черной комедии, главные роли в котором сыграли Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо и Маргарет Куолли.

Виды доброты, 2024. Вышло видео о создании фильма «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса

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