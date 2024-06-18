Вышло видео о создании фильма «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса

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SearchlightPictures опубликовал видео о создании фильма «Виды доброты», в котором режиссер картины Йоргос Лантимос и актерский состав картины рассказали о замысле проекта.

«С точки зрения формы «Виды доброты» отличается от всего, над чем мы работали раньше», — отметил постановщик.

Проект представляет собой «сказку-триптих». Каждый из основных актеров «Видов доброты» сыграл в фильме трех персонажей. Например, Уиллем Дефо в картине воплотил образы героев по имени Рэймонд, Джордж и Оми.

«У него (Йоргоса Лантимоса) есть дар заставлять зрителей видеть то, что они обычно не замечают», — считает актер.

Картина «Виды доброты» выйдет в мировой прокат 28 июня.