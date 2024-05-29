Вышел новый трейлер «Видов доброты» Йоргоса Лантимоса

Searchlight Pictures UK опубликовал новый трейлер фильма «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса («Бедные-несчастные»).

Проект представляет собой три слабо связанные между собой новеллы. Первая сосредоточена на человеке, который надеется взять под контроль свою жизнь. Вторая история рассказывает о мужчине, подозревающем жену в обмане, а третья посвящена женщине, находящейся в поисках особенного человека, который сможет стать духовным лидером религиозного культа.

В картине снялись Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли, Хонг Чау, Джо Элвин, Мамуду Ати, Хантер Шафер, Кристал Элейн Чэмберс и Аби Бо.

Премьера «Видов доброты» запланирована на 28 июня.