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Викторианская психопатка: Маргарет Куолли, что известно — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:50

1 мин.

Маргарет Куолли из «Субстанции» снимется в хорроре «Викторианская психопатка»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Субстанция», реж. Корали Фаржа / Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Субстанция», реж. Корали Фаржа / Universal Pictures
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Издание Deadline сообщило, что Маргарет Куолли («Субстанция») сыграет главную роль в историческом хоррор-триллере «Викторианская психопатка», основанном на одноименной книге Вирджинии Фейто.

Действие фильма развернется в 1858 году. По сюжету эксцентричная гувернантка Уинифред Нотти приезжает в отдаленное готическое поместье Энсор-Хаус. В ее обязанности входит обучение детей правилам поведения за столом и знакомство с историей их семьи.

Главная героиня скрывает свои психопатические наклонности, однако по мере ее освоения в Энсор-Хаусе сотрудники начинают необъяснимым образом исчезать, что наводит владельцев поместья на тревожные подозрения.

Режиссером проекта выступит Закари Уигон, работавший с Маргарет Куолли над фильмом «Стоп-слово».

Планируется, что производство «Викторианской психопатки» начнется в марте следующего года. Дата релиза картины пока неизвестна.

Фильм &laquo;Субстанция&raquo; с&nbsp;Деми Мур. Помните, вы одно целое: каким получился хоррор «Субстанция»

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