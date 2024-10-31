Маргарет Куолли из «Субстанции» снимется в хорроре «Викторианская психопатка»

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Издание Deadline сообщило, что Маргарет Куолли («Субстанция») сыграет главную роль в историческом хоррор-триллере «Викторианская психопатка», основанном на одноименной книге Вирджинии Фейто.

Действие фильма развернется в 1858 году. По сюжету эксцентричная гувернантка Уинифред Нотти приезжает в отдаленное готическое поместье Энсор-Хаус. В ее обязанности входит обучение детей правилам поведения за столом и знакомство с историей их семьи.

Главная героиня скрывает свои психопатические наклонности, однако по мере ее освоения в Энсор-Хаусе сотрудники начинают необъяснимым образом исчезать, что наводит владельцев поместья на тревожные подозрения.

Режиссером проекта выступит Закари Уигон, работавший с Маргарет Куолли над фильмом «Стоп-слово».

Планируется, что производство «Викторианской психопатки» начнется в марте следующего года. Дата релиза картины пока неизвестна.