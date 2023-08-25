Визажист рассказала, как сделать макияж Барби

Звездный визажист, эксперт бренда Latte Beauty Захар Гринов рассказал, как сделать макияж Барби. Понадобится тональное средство, пудра, хайлайтер, румяна, светло-розовые тени, тушь, карандаш и фиксирующее средство для бровей, блеск для губ. Об этом 24 августа сообщили на Первом женском портале.

По словам Захара Гринова, тон должен быть не слишком плотным, финиш — матовым (подойдет пудра), брови — нейтральными, а румянец — милым и едва заметным. Для образа Барби подойдут сияющий блеск с глянцевым финишем (можно в тон румян) и светло-розовые тени с легким шиммером. «Тут главное не переборщить, чтобы не получить «эффект уставших глаз», — предупредил визажист.

Звездный стилист, эксперт по макияжу и волосам Оксана Американа рассказала СЭ, чем лучше пользоваться в теплые сезоны — блеском или помадой. «Я бы рекомендовала блески и еще тинты. Они дают комфорт и легкость. Летом многие бренды выпускают лимитированные блески с охлаждающим эффектом. Тинты для губ — тоже отличный вариант, они оставляют матовый или бархатистый финиш и пигмент без лишнего слоя. Только важно выбрать такой, чтобы не сушил губы», — заключила эксперт.

Ранее, 6 июня, мы рассказывали, как сделать быстрый легкий макияж на каждый день.