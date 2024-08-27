Дата выхода 2 сезона «Властелина Колец: Колец власти»: расписание релиза эпизодов

Читайте нас в

29 августа на Prime Video пройдет премьера второго сезона сериала «Властелин Колец: Кольца власти». Продолжение проекта расскажет о вернувшемся древнем и могущественном зле.

В «Кольцах власти» снялись Морвет Кларк, Майк Вуд, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Меган Ричардс, Сара Звангобани, Дэниэл Вейман, Синтия Аддай-Робинсон и Ленни Генри.

Расписание выхода серий 2 сезона сериала «Властелин Колец: Кольца власти»