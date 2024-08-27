Дата выхода 2 сезона «Властелина Колец: Колец власти»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 14:05
29 августа на Prime Video пройдет премьера второго сезона сериала «Властелин Колец: Кольца власти». Продолжение проекта расскажет о вернувшемся древнем и могущественном зле.
В «Кольцах власти» снялись Морвет Кларк, Майк Вуд, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Меган Ричардс, Сара Звангобани, Дэниэл Вейман, Синтия Аддай-Робинсон и Ленни Генри.
|1 серия
|29 августа
|2 серия
|29 августа
|3 серия
|29 августа
|4 серия
|5 сентября
|5 серия
|12 сентября
|6 серия
|19 сентября
|7 серия
|26 сентября
|8 серия
|3 октября