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Властелин Колец Кольца власти 2 сезон: дата выхода серий — расписание, график
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:05

1 мин.

Дата выхода 2 сезона «Властелина Колец: Колец власти»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Властелин Колец: Кольца власти»
Фото Кадр из сериала «Властелин Колец: Кольца власти»
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29 августа на Prime Video пройдет премьера второго сезона сериала «Властелин Колец: Кольца власти». Продолжение проекта расскажет о вернувшемся древнем и могущественном зле.

Властелин колец: Кольца власти. Что известно о 2-м сезоне «Властелин колец: Кольца власти»

В «Кольцах власти» снялись Морвет Кларк, Майк Вуд, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Меган Ричардс, Сара Звангобани, Дэниэл Вейман, Синтия Аддай-Робинсон и Ленни Генри.

Расписание выхода серий 2 сезона сериала «Властелин Колец: Кольца власти»

1 серия 29 августа
2 серия 29 августа
3 серия 29 августа
4 серия 5 сентября
5 серия 12 сентября
6 серия 19 сентября
7 серия 26 сентября
8 серия 3 октября
Хронология вселенной &laquo;Властелина колец&raquo;&nbsp;&mdash; от &laquo;Братства кольца&raquo; до&nbsp;нового сериала. Хронология вселенной «Властелина колец»: в каком порядке смотреть все фильмы и сериалы

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