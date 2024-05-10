Новый фильм по «Властелину колец» выйдет в 2026 году

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Издание Variety сообщает, что в производство запущен новый фильм по франшизе «Властелин колец». Его премьера запланирована на 2026 год.

Режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс выступят продюсерами грядущих фильмов и «будут участвовать на каждом этапе» их создания, заявил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

Сюжет будущей серии проектов сосредоточится на Голлуме, одном из ключевых персонажей «Властелина колец», который «любил и ненавидел Кольцо, как любил и ненавидел себя».

В фильмах Питера Джексона образ Голлума воплотил Энди Серкис. В кино это был беспрецедентный случай, когда персонаж, созданный с помощью технологии захвата движения, активно взаимодействовал с другими актерами.

На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Или, как выразился Дэвид Заслав, на этапе «исследования сюжетных линий».

Рабочее название фильма — «Властелин колец: Охота на Голлума». Энди Серкис вернется к роли Смеагола и выступит режиссером проекта.