Стартовал 4 сезон сериала «Внешние отмели»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 14:00
10 октября на Netflix стартовал четвертый сезон сериала «Внешние отмели». Проект рассказывает о группе подростков, которые, раздобыв карту, отправляются на поиски золота.
В сериале «Внешние отмели» снялись Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бэйли, Джонатан Дэвисс, Руди Панкоу, Дрю Старки, Остин Норт, Чарльз Истен и Каллен Мосс.
|1 серия
|10 октября
|2 серия
|10 октября
|3 серия
|10 октября
|4 серия
|10 октября
|5 серия
|10 октября
|6 серия
|7 ноября
|7 серия
|7 ноября
|8 серия
|7 ноября
|9 серия
|7 ноября
|10 серия
|7 ноября