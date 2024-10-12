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Внешние отмели 4 сезон: дата выхода серий — расписание
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

Стартовал 4 сезон сериала «Внешние отмели»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Внешние отмели»
Фото Кадр из сериала «Внешние отмели»
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10 октября на Netflix стартовал четвертый сезон сериала «Внешние отмели». Проект рассказывает о группе подростков, которые, раздобыв карту, отправляются на поиски золота.

Кто снялся в сериале «Внешние отмели»

В сериале «Внешние отмели» снялись Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бэйли, Джонатан Дэвисс, Руди Панкоу, Дрю Старки, Остин Норт, Чарльз Истен и Каллен Мосс.

Трейлер 4-го сезона сериала «Внешние отмели»

Расписание выхода серий 4-го сезона сериала «Внешние отмели»

1 серия 10 октября
2 серия 10 октября
3 серия 10 октября
4 серия 10 октября
5 серия 10 октября
6 серия 7 ноября
7 серия 7 ноября
8 серия 7 ноября
9 серия 7 ноября
10 серия 7 ноября
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