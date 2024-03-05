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Внутри убийцы 2024: где смотреть все серии онлайн, трейлер, сюжет, актеры
Фильмы и сериалы

5 марта, 14:30

1 мин.

Где смотреть многосерийный триллер «Внутри убийцы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Внутри убийцы».
Фото Кадр из сериала «Внутри убийцы»
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22 февраля стартовал многосерийный триллер «Внутри убийцы», по сюжету которого профайлер Зоя Волгина вступает в противостояние с маньяком, который бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи.

Проект основан на мировом бестселлере Майка Омера, режиссером «Внутри убийцы» выступил Владимир Мирзоев, известный по работе над мистическим сериалом «Топи».

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В многосерийном триллере снялись Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев, Вероника Мохирева, Анастасия Красовская, Диана Енакаева и Александр Резалин.

В сериале «Внутри убийцы» пять эпизодов. На данный момент вышли первые две серии. Премьера третьего эпизода проекта пройдет 7 марта, четвертая серия выйдет 14 марта, а финальная пятая — 21 марта.

Все вышедшие серии «Внутри убийцы» доступны для просмотра на платформе «Кинопоиск».

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