Где смотреть многосерийный триллер «Внутри убийцы»

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22 февраля стартовал многосерийный триллер «Внутри убийцы», по сюжету которого профайлер Зоя Волгина вступает в противостояние с маньяком, который бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи.

Проект основан на мировом бестселлере Майка Омера, режиссером «Внутри убийцы» выступил Владимир Мирзоев, известный по работе над мистическим сериалом «Топи».

В многосерийном триллере снялись Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев, Вероника Мохирева, Анастасия Красовская, Диана Енакаева и Александр Резалин.

В сериале «Внутри убийцы» пять эпизодов. На данный момент вышли первые две серии. Премьера третьего эпизода проекта пройдет 7 марта, четвертая серия выйдет 14 марта, а финальная пятая — 21 марта.

Все вышедшие серии «Внутри убийцы» доступны для просмотра на платформе «Кинопоиск».