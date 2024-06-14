Комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным выйдет в прокат 18 июля

18 июля в российский прокат выйдет комедия Алексея Пиманова («Одиннадцать молчаливых мужчин») «Водитель-олигарх».

По сюжету Тимур Бабурин, будучи сыном олигарха, прожигает отцовские деньги и любит вступать в разного рода нетривиальные споры. Один из них коренным образом меняет жизнь главного героя.

В фильме снялись Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина, Николай Евстафьев и Игорь Сигаев.

«Водитель-олигарх» выйдет в российских кинотеатрах 18 июля.