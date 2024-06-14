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Водитель олигарх: дата выхода и трейлер, сюжет и актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:05

1 мин.

Комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным выйдет в прокат 18 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Водитель-олигарх»
Фото Кадр из фильма «Водитель-олигарх»
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18 июля в российский прокат выйдет комедия Алексея Пиманова («Одиннадцать молчаливых мужчин») «Водитель-олигарх».

По сюжету Тимур Бабурин, будучи сыном олигарха, прожигает отцовские деньги и любит вступать в разного рода нетривиальные споры. Один из них коренным образом меняет жизнь главного героя.

В фильме снялись Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина, Николай Евстафьев и Игорь Сигаев.

«Водитель-олигарх» выйдет в российских кинотеатрах 18 июля.

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