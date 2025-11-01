Видео
Волшебный участок 2 сезон: расписание выхода серий, трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

1 ноября, 17:25

1 мин.

Дата выхода 2-го сезона сериала «Волшебный участок»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Волшебный участок», реж. Степан Гордеев, Okko
Фото Кадр из сериала «Волшебный участок», реж. Степан Гордеев, Okko

6 октября в онлайн-кинотеатре Okko пройдет премьера второго сезона сериала «Волшебный участок». Режиссером сериала выступил Степан Гордеев.

«Волшебный участок» рассказывает о полицейском Лехе, который устраивается работать в отдел по борьбе со сказочными преступлениями.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Волшебный участок»

В продолжении проекта снялись Николай Наумов, Ева Смирнова, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Андрей Добровольский, Мария Ахметзянова и Филипп Янковский.

Трейлер 2-го сезона сериала «Волшебный участок»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Волшебный участок»

1 серия 6 ноября
2 серия 13 ноября
3 серия 20 ноября
4 серия 27 ноября
5 серия 4 декабря
6 серия 11 декабря
7 серия 18 декабря
8 серия 25 декабря
Чудо-Юдо, фильм.Вышел тизер-трейлер сказки «Чудо-Юдо»

