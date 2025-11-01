Дата выхода 2-го сезона сериала «Волшебный участок»: расписание релиза эпизодов

1 ноября, 17:25
6 октября в онлайн-кинотеатре Okko пройдет премьера второго сезона сериала «Волшебный участок». Режиссером сериала выступил Степан Гордеев.
«Волшебный участок» рассказывает о полицейском Лехе, который устраивается работать в отдел по борьбе со сказочными преступлениями.
В продолжении проекта снялись Николай Наумов, Ева Смирнова, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Андрей Добровольский, Мария Ахметзянова и Филипп Янковский.
|1 серия
|6 ноября
|2 серия
|13 ноября
|3 серия
|20 ноября
|4 серия
|27 ноября
|5 серия
|4 декабря
|6 серия
|11 декабря
|7 серия
|18 декабря
|8 серия
|25 декабря