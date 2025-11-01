Дата выхода 2-го сезона сериала «Волшебный участок»: расписание релиза эпизодов

6 октября в онлайн-кинотеатре Okko пройдет премьера второго сезона сериала «Волшебный участок». Режиссером сериала выступил Степан Гордеев.

«Волшебный участок» рассказывает о полицейском Лехе, который устраивается работать в отдел по борьбе со сказочными преступлениями.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Волшебный участок»

В продолжении проекта снялись Николай Наумов, Ева Смирнова, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Андрей Добровольский, Мария Ахметзянова и Филипп Янковский.

