Мировая премьера комедии «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом состоится 17 мая

17 мая в мировой прокат выходит комедия «Воображаемые друзья». Режиссером и сценаристом картины выступил Джон Красински.

По сюжету девочка Беа открыла в себе способность видеть воображаемых друзей, брошенных другими детьми. Позже главная героиня узнает, что что у ее взрослого соседа тоже есть такое умение.

В фильме снялись Райан Рейнольдс, Джон Красински, Кэйли Флеминг, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж, Луис Госсет мл., Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Майя Рудольф и Джон Стюарт.

Комедия «Воображаемые друзья» выйдет в зарубежных кинотеатрах 17 мая.