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Ворон ремейк 2024: Руперт Сандерс о фильме
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Режиссер ремейка «Ворона» назвал свой проект скромным инди-фильмом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ворон»
Фото Кадр из фильма «Ворон»
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В интервью Empire режиссер фильма «Ворон» Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник») рассказал, что не считает свой проект студийным.

«Эта картина не имеет с Голливудом ничего общего, «Ворон» — очень скромный инди-фильм. Единственная причина, по которой мы смогли это сделать, заключалась в том, что это не студийный проект», — объяснил постановщик.

Бюджет картины составил $ 50 миллионов, что, по мнению режиссера, дало ему творческую свободу.

Российская премьера «Ворона» с Биллом Скарсгардом и FKA Twigs пройдет 22 августа.

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