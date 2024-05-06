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Воронины новый сезон: актерский состав и Борис Клюев — Николай Воронин
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

В продолжении «Ворониных» простятся с Николаем Петровичем

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Воронины»
Фото Кадр из сериала «Воронины»
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Как сообщает Телеграм-канал Mash, в первой серии нового сезона «Ворониных» похоронят самого колоритного персонажа проекта Николая Петровича. Воплотивший образ токаря 5-го разряда Борис Клюев умер в 2020 году.

Создатели «Ворониных» поначалу рассматривали возможность рекаста (замены артиста), но позже пришли к выводу, что актер создал уникальный образ, который невозможно повторить.

Смертью Николая Воронина авторы многосерийного проекта хотят почтить память Бориса Клюева.

В 25 сезоне «Ворониных» будут и другие изменения. Машу вместо Марии Ильюхиной, которая играла этого персонажа в течение 10 лет, будет играть начинающая актриса Карина Орлова.

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