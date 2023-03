Восьмая серия The Last of Us собрала 8 миллионов зрителей в первый день

Восьмой эпизод сериала «Одни из нас» / The Last of Us собрал 8,1 миллионов зрителей в первый день, что превысило рекордные показатели первой серии на 74%. В новом эпизоде Элли, которую играет Белла Рамзи, спасает раненого Джоэла (Педро Паскаль) от врагов. В попытках добыть еду и медикаменты девушка попадает в плен к общине, рискует быть изнасилованной их лидером и оказаться обедом. После этой роли фанаты сериала стали сравнивать актрису с Леонардо Дикаприо в фильме «Выживший» и даже прочат ей «Оскар». В 9 эпизоде поклонников сериала ожидает финал и кульминация сезона. Доступен он будет с 17 марта на канале HBO. В сети даже появился трейлер на русском языке.