По роману «Война и мир» снимут новый многосерийный фильм

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Телеканал «Россия», онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и START начали работу над многосерийным фильмом «Война и мир». Производством будущего проекта занимается кинокомпания «Москино».

Режиссером фильма выступит Сергей Урсуляк, известный по работе над экранизацией «Тихого Дона» 2015 года и адаптацией романа «Жизнь и судьба» 2012 года.

На данный момент существует порядка двенадцати экранизаций романа-эпопеи Льва Толстого, последнюю из которых снял британский кинорежиссер Том Харпер — сериал вышел в 2016 году. В британской экранизации Андрея Болконского сыграл Джеймс Нортон, Наташу Ростову — Лили Джеймс, а образ Пьера Безухова воплотил Пол Дано.

Исполнители главных ролей новой российской экранизации пока не озвучиваются.