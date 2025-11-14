Стало известно, когда выйдет спин-офф «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем»

BBC объявил дату выхода спин-оффа «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем». Сюжет проекта сосредоточен на организации ЮНИТ, которая пытается предотвратить глобальную войну между людьми и древней расой морских дьяволов.

Кто снялся в сериале «Война между сушей и морем»

В новом спин-оффе «Доктора Кто» снялись Рассел Тови, Гугу Эмбата-Ро, Джемма Редгрейв, Александр Девриент, Рут Мэдли, Колин Макфарлейн, Адриан Лукис, Патрик Балади, Винсент Франклин и Франческа Корни.

Когда выйдет сериал «Война между сушей и морем»

Премьера сериала «Война между сушей и морем» пройдет 7 декабря.