Война между сушей и морем сериал: сюжет и дата выхода — Доктор Кто
Фильмы и сериалы

14 ноября, 22:10

1 мин.

Стало известно, когда выйдет спин-офф «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Война между сушей и морем», реж. Дилан Холмс Уильямс, BBC Studios, Disney Branded Television, Bad Wolf
Фото Кадр из сериала «Война между сушей и морем», реж. Дилан Холмс Уильямс, BBC Studios, Disney Branded Television, Bad Wolf

BBC объявил дату выхода спин-оффа «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем». Сюжет проекта сосредоточен на организации ЮНИТ, которая пытается предотвратить глобальную войну между людьми и древней расой морских дьяволов.

Кто снялся в сериале «Война между сушей и морем»

В новом спин-оффе «Доктора Кто» снялись Рассел Тови, Гугу Эмбата-Ро, Джемма Редгрейв, Александр Девриент, Рут Мэдли, Колин Макфарлейн, Адриан Лукис, Патрик Балади, Винсент Франклин и Франческа Корни.

Когда выйдет сериал «Война между сушей и морем»

Премьера сериала «Война между сушей и морем» пройдет 7 декабря.

Доктор Кто, BBC.Стало известно, когда выйдет рождественский спецвыпуск «Доктора Кто»

Сериалы
