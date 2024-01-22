Дата выхода второго сезона сериала «Вражда»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 16:55
31 января на FX стартует продолжение сериала «Вражда». Сюжет второго сезона сосредоточен на известном писателе Трумене Капоте. Он опубликовал рассказ, где нелестно описал жизнь светских львиц (так называемых лебедей). Оскорбленные дамы в ответ хотят его уничтожить.
Во втором сезоне «Вражды» снялись Дайан Лэйн, Деми Мур, Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи, Калиста Флокхарт, Молли Рингуолд и Том Холландер.
|1 серия
|31 января
|2 серия
|31 января
|3 серия
|7 февраля
|4 серия
|14 февраля
|5 серия
|21 февраля
|6 серия
|28 февраля
|7 серия
|6 марта
|8 серия
|13 марта