Дата выхода второго сезона сериала «Вражда»: расписание релиза эпизодов

Второй сезон сериала «Вражда» стартует на FX 31 января

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31 января на FX стартует продолжение сериала «Вражда». Сюжет второго сезона сосредоточен на известном писателе Трумене Капоте. Он опубликовал рассказ, где нелестно описал жизнь светских львиц (так называемых лебедей). Оскорбленные дамы в ответ хотят его уничтожить.

Во втором сезоне «Вражды» снялись Дайан Лэйн, Деми Мур, Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи, Калиста Флокхарт, Молли Рингуолд и Том Холландер.

Расписание выхода эпизодов второго сезона «Вражды»