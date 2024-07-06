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Время жить: дата выхода, сюжет и актеры — где смотреть в России
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Сегодня, 14:00

1 мин.

«Время жить» с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом выйдет в российский прокат 17 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Не беспокойся, дорогая»
Фото Кадр из фильма «Не беспокойся, дорогая»
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17 октября в российских кинотеатрах выйдет мелодрама «Время жить» с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом.

Режиссером проекта выступил Джон Краули («Мальчик А»). Сценарий картины написал Ник Пэйн («Корона»), а исполнительным продюсером фильма стал Бенедикт Камбербэтч.

Детали сюжета картины пока неизвестны, но проект описывается как «забавная, глубоко трогательная и захватывающая история любви».

В мелодраме снялись Адам Джеймс, Ифа Хайндс, Марама Корлетт, Грэйс Молони, Хизер Крэйни, Джанни Калькетти, Никхил Пармар, Лора Гест.

Умница Уилл Хантинг, Бен Аффлек, Мэтт Деймон. Мэтт Деймон и Бен Аффлек снимутся в триллере RIP

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