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Время жить: трейлер и дата выхода, Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд — где смотреть в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:05

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Время жить» с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Время жить»
Фото Кадр из фильма «Время жить»
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A24 опубликовал трейлер фильма «Время жить» с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом. По сюжету у талантливого шеф-повара и разведенного мужчины завязываются отношения.

Срежиссировал проект Джон Краули, за сценарий картины отвечает Ник Пэйн, а исполнительным продюсером фильма выступает Бенедикт Камбербэтч.

В мелодраме также снялись Адам Джеймс, Ифа Хайндс, Марама Корлетт, Грэйс Молони, Хизер Крэйни, Джанни Калькетти, Никхил Пармар, Лора Гест.

«Время жить» выйдет в российских кинотеатрах 17 октября.

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