Дата выхода сериала «Все совпадения неслучайны»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 15:35
11 октября на платформе Apple TV+ пройдет премьера сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны». Проект рассказывает об известной журналистке, выясняющей, что она стала центральным персонажем романа, который раскрывает ее важную тайну.
В сериале снялись Кейт Бланшетт, Лесли Мэнвилл, Луис Патридж, Саша Барон Коэн, Индира Варма, Кевин Клайн, Коди Смит-Макфи, Чон Хо-ен и Даниэле Николи.
|1 серия
|11 октября
|2 серия
|11 октября
|3 серия
|18 октября
|4 серия
|25 октября
|5 серия
|1 ноября
|6 серия
|8 ноября
|7 серия
|15 ноября