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Все совпадения неслучайны сериал 2024: дата выхода серий — расписание
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:35

1 мин.

Дата выхода сериала «Все совпадения неслучайны»: расписание релиза эпизодов

11 октября на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Все совпадения неслучайны»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Все совпадения неслучайны»
Фото Кадр из сериала «Все совпадения неслучайны»
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11 октября на платформе Apple TV+ пройдет премьера сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны». Проект рассказывает об известной журналистке, выясняющей, что она стала центральным персонажем романа, который раскрывает ее важную тайну.

В сериале снялись Кейт Бланшетт, Лесли Мэнвилл, Луис Патридж, Саша Барон Коэн, Индира Варма, Кевин Клайн, Коди Смит-Макфи, Чон Хо-ен и Даниэле Николи.

Трейлер сериала «Все совпадения неслучайны»

Расписание релиза эпизодов сериала «Все совпадения неслучайны»

1 серия 11 октября
2 серия 11 октября
3 серия 18 октября
4 серия 25 октября
5 серия 1 ноября
6 серия 8 ноября
7 серия 15 ноября
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