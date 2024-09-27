Дата выхода сериала «Все совпадения неслучайны»: расписание релиза эпизодов

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11 октября на платформе Apple TV+ пройдет премьера сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны». Проект рассказывает об известной журналистке, выясняющей, что она стала центральным персонажем романа, который раскрывает ее важную тайну.

В сериале снялись Кейт Бланшетт, Лесли Мэнвилл, Луис Патридж, Саша Барон Коэн, Индира Варма, Кевин Клайн, Коди Смит-Макфи, Чон Хо-ен и Даниэле Николи.

Трейлер сериала «Все совпадения неслучайны»

Расписание релиза эпизодов сериала «Все совпадения неслучайны»