«Вторая жизнь Гарольда Фрая» выйдет в российский прокат 13 июня

13 июня в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Вторая жизнь Гарольда Фрая». Режиссером проекта выступила Хетти Макдональд («Нормальные люди»), а сценарий картины написала Рэйчел Джойс — это ее дебютная работа в качестве автора.

По сюжету фильма главный герой узнав, что его давняя подруга неизлечимо больна, отправляется к ней через всю Англию пешком. Гарольд Фрай взял с нее обещание жить, пока они не встретятся.

На своем пути главному герою предстоит столкнуться с трудностями, преодолеть собственные страхи и стать национальной знаменитостью.

В проекте снялись Джим Бродбент, Пенелопа Уилтон, Эрл Кейв, Линда Бэссет, Джозеф Майделл, Моника Госсманн, Дэниэл Фрогсон, Наоми Уиртнер, Пол Тонли и Нина Сингх.

«Вторая жизнь Гарольда Фрая» выйдет в российский прокат 13 июня.