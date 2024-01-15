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Вурдалак: дата выхода, трейлер, сюжет, актеры, где смотреть
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Сегодня, 16:45

1 мин.

Российская премьера фэнтези «Вурдалак» состоится 18 января

Фильм «Вурдалак» выйдет в прокат 18 января
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Вурдалак"7
Фото Кадр из фильма «Вурдалак»
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18 января состоится российская премьера картины Адриена Бо «Вурдалак». Это первая масштабная работа режиссера.

Фильм рассказывает историю эмиссара короля Франции маркиза д'Юрфе. По сюжету главный герой заблудился в темном лесу и забрел в его мрачную чащу, где увидел один-единственный дом. Персонажа в нем приютили гостеприимные, загадочные и, вероятно, опасные обитатели.

В фильме снялись Кейси Моттет Кляйн, Ариана Лабед, Грегуар Колен, Вассили Шнайдер, Клэр Дюбюрк, Габриэль Павье и Эрван Рибар.

С 18 января картину «Вурдалак» можно будет посмотреть во многих российских кинотеатрах.

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