Вышел документальный сериал об истории участия российских спортсменов в Олимпиадах

В одном из онлайн-кинотеатров страны вышел документальный сериал «Игры и люди», в котором рассказывается о самых ярких победах и драмах в олимпийской истории советского и российского спорта.

Главным героем проекта является почетный член Международного олимпийского комитета и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

«Мне кажется, чтобы двигаться вперед, важно не забывать собственную историю. Советский, а затем и российский спорт — это гордость нашей страны. Две домашние Олимпиады, в 1980-м году в Москве и в 2014-м в Сочи, уникальные победы, удивительные по накалу сюжеты, какие не придумаешь даже для художественного фильма. Мы попытались дать слово спортсменам и тренерам, рассказать, в каких условиях они жили и шли к своим достижениям. Многие из героев фильма — мои близкие друзья, люди, вместе с которыми мы пережили важные моменты. Я уверен, что их опыт будет востребован и интересен всем поколениям зрителей», — сказал Смирнов.

Также в центре сюжета такие спортсмены, как Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Александр Большунов, Светлана Хоркина, Алексей Немов, Александр Карелин, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и многие другие. Всего было снято более 70 интервью с героями, которые представляли команду на олимпийских соревнованиях, начиная с Игр-1952 в Хельсинки и до Игр-2022 в Пекине.