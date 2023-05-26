Вышел новый трейлер «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом

Фильм повествует о кукле Барби, которую исполнила Марго Робби, выгнанная из Барбиленда за несоответствие стандартам кукол. Вместе с ней в изгнание отправляется герой Райана Гослинга — Кен.

Мировая премьера фильма запланирована на 21 июля 2023 года.