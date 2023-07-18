Вышел новый трейлер научно-фантастической ленты «Создатель»

Сегодня, 13:00
Фильм о противостоянии людей и искусственного интеллекта обзавелся свежим промороликом. Главному герою научно-фантастической картины «Создатель» предстоит уничтожить архитектора ИИ, который к тому же разработал оружие, угрожающее всему человечеству.
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